Barcelona skoðar fleiri framherja - Gyökeres nefndur til sögunnar

Barcelona hefur áhuga á Viktor Gyökeres, framherja Arsenal, ef félaginu tekst ekki að fá Julian Alvarez frá Atletico Madrid.
Samkvæmt El Chiringuito hefur Alvarez verið eitt helsta skotmark Barcelona í sumar, en Atletico vill ekki selja Argentínumanninn og hafnaði meðal annars 130 milljóna punda tilboði frá Real Madrid.
Því hefur Barcelona farið að skoða aðra möguleika og Gyökeres er sagður vera ofarlega á þeim lista. Katalónska félagið gæti jafnvel tekið næstu skref í málinu á allra næstu klukkustundum.
Áhugi Barcelona hefur aukist eftir að Ferran Torres fór til Paris Saint-Germain.
Gyökeres átti magnaða tvo leiktíðir með Sporting þar sem hann skoraði 97 mörk og lagði upp 28 í 102 leikjum.
Barcelona fylgist einnig með Lautaro Martinez hjá Inter og Luis Suarez hjá Sporting.