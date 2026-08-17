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DV
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Barcelona skoðar fleiri framherja - Gyökeres nefndur til sögunnar

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 18. ágúst 2026 09:00
Getty Images

Barcelona hefur áhuga á Viktor Gyökeres, framherja Arsenal, ef félaginu tekst ekki að fá Julian Alvarez frá Atletico Madrid.

Samkvæmt El Chiringuito hefur Alvarez verið eitt helsta skotmark Barcelona í sumar, en Atletico vill ekki selja Argentínumanninn og hafnaði meðal annars 130 milljóna punda tilboði frá Real Madrid.

Því hefur Barcelona farið að skoða aðra möguleika og Gyökeres er sagður vera ofarlega á þeim lista. Katalónska félagið gæti jafnvel tekið næstu skref í málinu á allra næstu klukkustundum.

Áhugi Barcelona hefur aukist eftir að Ferran Torres fór til Paris Saint-Germain.

Gyökeres átti magnaða tvo leiktíðir með Sporting þar sem hann skoraði 97 mörk og lagði upp 28 í 102 leikjum.

Barcelona fylgist einnig með Lautaro Martinez hjá Inter og Luis Suarez hjá Sporting.

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