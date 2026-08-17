Bætast í hóp andstæðinga Infantino

Skoska knattspyrnusambandið ætlar ekki að styðja Gianni Infantino í næsta forsetakjöri FIFA og segist hafa misst traust á honum.
Ian Maxwell, framkvæmdastjóri sambandsins, staðfesti þetta við BBC og sagði Skota taka undir afstöðu UEFA í málinu.
„Það hefur verið talað um skort á trausti til forystu FIFA og skoska sambandið er algjörlega sammála því. Við munum ekki kjósa Gianni Infantino,“ sagði Maxwell.
Infantino hefur sætt mikilli gagnrýni vegna áforma FIFA um að selja einkafjárfestum hlut í félagi sem átti að halda utan um viðskipta- og miðasöluréttindi keppna sambandsins. Fallið var frá áformunum eftir mikla mótspyrnu.
England, Wales og Írland hafa þegar dregið stuðning sinn við Infantino til baka en hann hyggst sækjast eftir fjórða kjörtímabilinu sem forseti FIFA á næsta ári.