Átta marka jafntefli á Hlíðarenda í mikilli dramatík

Valur og KA gerðu magnað 4-4 jafntefli í Bestu deild karla í leik þar sem gestirnir frá Akureyri voru lengst af með yfirhöndina.
KA byrjaði af miklum krafti og Jakob Snær Árnason kom liðinu yfir á fimmtu mínútu. Aðeins ellefu mínútum síðar tvöfaldaði Hallgrímur Mar Steingrímsson forskotið.
Hólmar Örn Eyjólfsson minnkaði muninn fyrir Val á 21. mínútu en Jakob Snær skoraði sitt annað mark og kom KA í 3-1 fyrir hlé.
Patrick Pedersen tók þá til sinna ráða. Hann skoraði tvívegis á sex mínútna kafla og jafnaði metin í 3-3.
Hallgrímur Mar skoraði sitt annað mark á 78. mínútu og virtist tryggja KA sigurinn, en Valur gafst ekki upp.
Tryggvi Hrafn Haraldsson jafnaði metin í 4-4 á 83. mínútu og þar við sat.
Liðin skiptu því stigunum eftir einn fjörugasta leik sumarsins. KA er í næst neðsta sæti deildarinnar með 16 stig en Valur með sex stigum meira í sjöunda sæti.