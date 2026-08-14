Þessir gætu farið frá Manchester United fyrir gluggalok

Manchester United er tilbúið að hlusta á tilboð í fjóra leikmenn áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Marcus Rashford er þar fremstur í flokki en United vill fá um 25 milljónir punda fyrir sóknarmanninn. Hann er kominn aftur til félagsins eftir lánsdvöl hjá Barcelona og hefur tekið þátt í undirbúningstímabilinu undir stjórn Michael Carrick.
Joshua Zirkzee er einnig til sölu og metinn á svipaða upphæð. Juventus hefur sýnt Hollendingnum áhuga en það þykir líklegra að hann fari á láni.
Þá gæti annar hvor miðvarðanna Matthijs de Ligt og Lisandro Martinez verið seldur. Báðir hafa glímt mikið við meiðsli en Martinez á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum og gæti United fengið allt að 40 milljónir punda fyrir hann.
United vonast til að sala leikmanna skapi svigrúm til frekari leikmannakaupa fyrir lok gluggans.