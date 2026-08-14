Tala hreint út um þá stöðu sem gæti komið upp hér á landi - „Þetta er náttúrulega hræðilegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Bestu deild karla lýkur ekki fyrr en í lok október og mun langt landsleikjahlé eiga sér stað í september fyrir lokakaflann.
„Það koma ansi margar vikur af ofboðslega mörgum tilgangslausum leikjum. Úrslitakeppnin byrjar 13. september og lýkur 25. október. Þetta er rosalega langur tími þegar þú ert ekki að spila upp á neitt,“ sagði Hörður og á þar við að nokkur lið verða ekki í nokkurri baráttu.
„Inn í þessu er þetta þriggja vikna landsleikjahlé. Þetta er náttúrulega hræðilegt, að fá þessa pásu á þessum tíma. En það er sennilega ekkert við þessu að gera,“ sagði Helgi og Hörður tók undir.
„Við getum ekki klárað mótið fyrir þetta landsleikjahlé, það er erfitt út af liðunum í Evrópu.“