Stórstjarna fór í fýlu fyrir framan heimsbyggðina - Telur að hann gæti verið í miklum vandræðum í vetur

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Myndband af Trent Alexander-Arnold hefur vakið mikla athygli. Þessi leikmaður Real Madrid gaf stuðningsmönnum eiginhandaráritanir úr bílnum sínum en virtist hreinlega vera í fýlu á meðan.
„Hann var ekki hress,“ sagði Helgi. „Hann var ekkert í svakalega góðu skapi, hefur átt betri daga sennilega,“ sagði Hörður.
„Ég á erfitt með að sjá að Mourinho nenni svona bakverði. Hann vill að varnarmennirnir sínir séu í því að verjast og hans styrkleiki er sóknarleikur,“ bætti hann við um þennan fyrrum leikmann Liverpool.