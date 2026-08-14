Stamford Bridge gæti hýst leiki erlends liðs

Shakhtar Donetsk skoðar að leika heimaleiki sína í Meistaradeildinni á Stamford Bridge, heimavelli Chelsea, á komandi tímabili.
Úkraínska félagið hefur einnig skoðað Craven Cottage, heimavöll Fulham, og Gtech Community Stadium hjá Brentford en Stamford Bridge tekur fleiri áhorfendur. Forráðamenn Shakhtar telja mögulegt að fylla völlinn þegar stórlið Evrópu mæta til London.
Með þessu vonast félagið einnig til að ná betur til úkraínska samfélagsins í Bretlandi en um 32 þúsund einstaklingar fæddir í Úkraínu búa í London.
Chelsea leikur ekki í Evrópukeppni á tímabilinu eftir að hafa hafnað í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.