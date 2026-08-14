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DV
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Sjáðu geggjað mark Tómasar gegn stórliðinu

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 14. ágúst 2026 21:30
Getty Images

Tómas Bent Magnússon skoraði frábært mark í jafntefli Hearts gegn Benfica í Evrópudeildinni í gær.

Liðin mættust í 3. umferð undankeppninnar og var heldur betur á brattann að sækja fyrir skoska liðið eftir 6-1 tap í Portúgal í fyrri leiknum.

Liðið náði hins vegar 1-1 jafntefli í leiknum í gær og kom Tómas Hearts yfir með frábæru skoti fyrir utan teig, eins og má sjá hér að neðan.

Með tapi í einvíginu færist Hearts niður í umspil Sambandsdeildarinnar og mætir þar Rapid Vín um það að leika í deildarkeppninni í vetur. 

Hearts rétt missti af Skotlandsmeistaratitlinum síðastliðið vor, en liðið tapaði gegn Celtic í hreinum úrslitaleik um titilinn. Tómas var lykilmaður lengi vel en meiddist á vormánuðum.

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