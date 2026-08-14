Sjáðu geggjað mark Tómasar gegn stórliðinu

Tómas Bent Magnússon skoraði frábært mark í jafntefli Hearts gegn Benfica í Evrópudeildinni í gær.
Liðin mættust í 3. umferð undankeppninnar og var heldur betur á brattann að sækja fyrir skoska liðið eftir 6-1 tap í Portúgal í fyrri leiknum.
Liðið náði hins vegar 1-1 jafntefli í leiknum í gær og kom Tómas Hearts yfir með frábæru skoti fyrir utan teig, eins og má sjá hér að neðan.
Með tapi í einvíginu færist Hearts niður í umspil Sambandsdeildarinnar og mætir þar Rapid Vín um það að leika í deildarkeppninni í vetur.
Hearts rétt missti af Skotlandsmeistaratitlinum síðastliðið vor, en liðið tapaði gegn Celtic í hreinum úrslitaleik um titilinn. Tómas var lykilmaður lengi vel en meiddist á vormánuðum.
What a lovely strike from Magnusson
⚽️🇮🇸 pic.twitter.com/Aq5QOqbQyL
— Heart of Midlothian Supporters 🇱🇻 (@heartsfc74) August 13, 2026