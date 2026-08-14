Segja að verið sé að leika stórhættulegan leik í Kópavogi þessa dagana

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Breiðablik hefur ekki heillað í Bestu deild karla í sumar en liðið er komið í úrslitaleik bikarsins gegn Lengjudeildarliði Aftureldingar.
„Tímabilið hjá Blikum er svolítið undir í þessum bikarúrslitaleik. Það getur verið hættuleg staða,“ sagði Helgi og Hörður tók undir það.
„Þeir hafa mánuð. Það er ekki gott ef þetta verður uppskriftin áfram fram að bikarúrslitaleik. Ef þeir finna sinn takt eiga þeir að sigla í gegnum þennan úrslitaleik en komi þeir haltrandi inn í hann með tímabilið undir get ég vel séð Aftureldingu vinna.“