Sancho vill halda út fyrir landsteinana eftir erfið ár

Jadon Sancho vill helst halda ferli sínum áfram utan Englands en hann er enn án félags, sex vikum eftir að samningur hans við Manchester United rann út.
Samkvæmt BBC hefur hinn 26 ára Sancho fengið tilboð frá félögum í ensku úrvalsdeildinni en kýs frekar að fara erlendis. Borussia Dortmund, þar sem hann hefur áður leikið um tvö skeið, er meðal áhugasamra félaga.
Sancho lék á láni hjá Aston Villa á síðasta tímabili og kom við sögu í 39 leikjum þegar liðið tryggði sér sæti í Meistaradeildinni og vann Evrópudeildina.
Hann hefur undanfarið æft með utandeildarliðinu Flixton til að halda sér í formi á meðan hann leitar að nýju félagi.