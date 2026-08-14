Ruben Amorim ískaldur

Ruben Amorim hefur tilkynnt sjö leikmönnum AC Milan að þeir megi finna sér nýtt félag fyrir lok félagaskiptagluggans. Þetta kemur fram í Daily Mail.
Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez, Youssouf Fofana, David Odogu og Filippo Terracciano eru allir sagðir utan framtíðaráforma Portúgalans og gætu því farið.
Amorim, sem er auðvitað fyrrum stjóri Manchester United, tók við Milan í sumar og vill gera töluverðar breytingar á hópnum eftir ófullnægjandi undirbúningstímabil.
Milan hefur nú rúmar tvær vikur til að finna kaupendur en félagaskiptaglugganum verður lokað 1. september.