Rodri vekur athygli fyrir ferðamáta sinn

Rodri vakti athygli þegar hann sást um borð í Ryanair-vél á leið aftur til Englands á meðan óvissa ríkir um framtíð hans hjá Manchester City.
Spænski miðjumaðurinn, sem hefur verið orðaður við bæði Real Madrid og Barcelona í sumar, er væntanlegur aftur á æfingasvæði City.
Rodri ferðaðist með litla ferðatösku merkta nafni sínu, spænska fánanum og treyjunúmeri sínu. Hann var jafnframt með sólgleraugu og derhúfu, að því er virðist til að vekja minni athygli.
Hinn 30 ára gamli Rodri á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við City. Barcelona hefur þegar fengið tveimur tilboðum hafnað, þar á meðal 55 milljóna punda boði samkvæmt enskum fjölmiðlum.
Talið er að tilboð yfir 60 milljónir punda gæti þó komið City í þankagang.
Rodri á að mæta aftur á æfingasvæðið en verður ekki með í Community Shield um helgina.