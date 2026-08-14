Ræddu mynstur sem hefur teiknast upp á Íslandi - „Eins og við höfum því miður séð“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Víkingur er á fullu í Evrópukeppni, þar sem liðið er komið í umspil Sambandsdeildarinnar. Liðið hefur þó aðeins misst dampinn hér heima á meðan, sem hefur opnað fyrir toppbaráttu í Bestu deildinni.
„Eins og við höfum því miður séð með íslensku liðin þá hefur verið erfitt að halda fókusnum í báðar áttir þegar kemur að seinni stigum í Evrópu.
Þetta verður erfitt fyrir þá næstu vikur, ég tala ekki um ef þeir fara inn í riðlakeppnina, sem ég vona sannarlega að gerist,“ sagði Hörður.
Víkingur vann sterkan sigur á ungversku meisturunum í Gyor í 1. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Tap gegn ísralesku meisturunum Hapoel í umferðinni á eftir sendi liðið í 3. umferð Evrópudeildarinnar, þar sem liðið tapaði gegn sterkum svissneskum meisturum, Thun.
Því er liðið komið í úrslitaeinvígi um að vera með í Sambandsdeildinni í vetur og þar verður andstæðingurinn Borac Banja Luka, sterkt lið frá Bosníu.
„Ég var aðeins að skoða leið annarra liða í þessu og þeir eru að fá um það bil erfiðustu leið sem þeir gátu fengið,“ sagði Helgi og Hörður tók undir það.