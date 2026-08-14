Óvæntar upplýsingar koma fram um umtalað brúðkaup Ronaldo og Georginu

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez giftu sig við látlausa athöfn í húsakynnum sínum í Cascais í Portúgal á þriðjudag.
Samkvæmt portúgalska miðlinum Jornal de Noticias fór borgaraleg athöfn fram í nýju glæsihýsi parsins, sem er metið á um 30 milljónir punda. Aðeins fjögur voru viðstödd athöfnina að undanskildum fimm börnum parsins.
Móðir Ronaldo, Dolores Aveiro, og þrjú systkini hans voru ekki viðstödd. Systir Georginu, Ivana, og Miguel Paixao, vinur Ronaldo til margra ára, voru á meðal viðstaddra.
Parið hafði gert kaupmála daginn fyrir brúðkaupið og mun halda eignum sínum aðskildum. Þau giftu sig nákvæmlega ári eftir að þau tilkynntu um trúlofun sína.
Ronaldo og Georgina hafa verið saman í um áratug.