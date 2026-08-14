Kallar stjörnuna „skemmt epli“ og vill að þetta verði niðurstaðan á næstu vikum

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Það styttist í lok félagaskiptagluggans og umræðan um hina og þessa leikmenn er í fullum gangi.
Það er skyndilega útlit fyrir að Marcus Rashford spili með Manchester United í vetur eftir að hafa verið á láni hjá Aston Villa og Barcelona við góðan orðstýr síðustu tímabil.
„Maður er svona að vona að Arsenal taki það skemmda epli, ég er kominn með nóg af honum,“ sagði United-maðurinn Hörður.
„Kannski nær hann einhverju flugi en hann verður farinn í fýlu og að labba um völlinn innan skamms.“