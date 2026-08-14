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DV
433

Íþróttavikan: KR-ingar hóta toppbaráttu og nóg af gluggasögum

433
Föstudaginn 14. ágúst 2026 14:30
Getty Images

Helgi Fannar og Hörður Snævar gera upp fótboltavikuna hér heima og erlendis

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