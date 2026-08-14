433 Íþróttavikan: KR-ingar hóta toppbaráttu og nóg af gluggasögum 433 Föstudaginn 14. ágúst 2026 14:30 Mynd Getty Images Helgi Fannar og Hörður Snævar gera upp fótboltavikuna hér heima og erlendis Beinni vakt lokið Fleiri fréttir Mynd 433 Kaupmáli Ronaldo og Georginu vekur athygli - Eignir aðskildar Kaupmáli Ronaldo og Georginu vekur athygli - Eignir aðskildar 433 Mynd 433 Rodri vekur athygli fyrir ferðamáta sinn Rodri vekur athygli fyrir ferðamáta sinn 433 Mynd 433 Ruben Amorim ískaldur Ruben Amorim ískaldur 433 Mynd 433 Biðst afsökunar á ummælum sínum frá því í vikunni Biðst afsökunar á ummælum sínum frá því í vikunni 433 Mynd 433 Telur að City sé að fjármagna kaupin á Enzo Telur að City sé að fjármagna kaupin á Enzo 433 Mynd 433 Hituðu upp fyrir stórleikinn með öðruvísi vítaspyrnukeppni Hituðu upp fyrir stórleikinn með öðruvísi vítaspyrnukeppni 433 Mynd 433 Vill helst ekki fara frá Chelsea þrátt fyrir erfiða stöðu Vill helst ekki fara frá Chelsea þrátt fyrir erfiða stöðu 433 Mynd 433 Eiginkona Messi vekur gríðarlega athygli - Nálgast fertugt í svakalegu formi Eiginkona Messi vekur gríðarlega athygli - Nálgast fertugt í svakalegu formi 433