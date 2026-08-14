Infantino mætir enn frekari mótspyrnu

Knattspyrnusamband Nýja-Sjálands hefur dregið stuðning sinn við Gianni Infantino, forseta FIFA, til baka fyrir forsetakosningarnar í mars.
Nýja-Sjáland gengur þar gegn Knattspyrnusambandi Eyjaálfu, OFC, sem hefur ekki tekið afstöðu gegn Infantino. England, Wales, Noregur, Írland og Norður-Írland hafa þegar lýst því yfir að þau muni ekki styðja endurkjör hans.
Deilurnar snúa að áformum FIFA um að selja einkafjárfestum 20 prósenta hlut í viðskiptalegum réttindum HM. Áformin voru síðar dregin til baka en UEFA, AFC og CONCACAF hafa öll snúist gegn Infantino.
Nýsjálendingar kalla jafnframt eftir óháðri rannsókn á málinu. Infantino nýtur hins vegar áfram stuðnings knattspyrnusambanda Afríku og Suður-Ameríku.