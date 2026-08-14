Hárrétt tímasetning hjá Börsungum sem sleppa við að greiða hátt í þrjá milljarða til Manchester City

Barcelona hefur náð samkomulagi við PSG um sölu á Ferran Torres fyrir um 43 milljónir punda.
Torres, sem skoraði sigurmark Spánar í úrslitaleik HM í sumar, er á leið frá Barcelona eftir fjögur og hálft ár hjá félaginu. Katalóníuliðið virðist þó hafa tímasett söluna vel.
Hefði Barcelona framlengt samning Torres hefði félagið þurft að greiða Manchester City um 7 milljónir punda vegna ákvæðis í kaupsamningnum frá 2022.
Þá hefði City einnig fengið um 8,5 milljónir punda ef Torres hefði verið seldur fyrir 47,3 milljónir eða meira. Söluverðið til PSG er rétt undir þeirri upphæð og því sleppur Barcelona einnig við þá greiðslu.
Barcelona forðast þannig greiðslur upp á samtals 15,4 milljónir punda, tæpa 2,6 milljarða íslenskra króna, til Manchester City.