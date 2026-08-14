Fóru yfir hrun stórstjörnunnar

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Orðrómar eru um að Monaco ætli að rifta samningi Paul Pogba, sem sneri aftur á völlinn á síðustu leiktíð eftir langt lyfjabann.
„Sorgarsaga Paul Pogba heldur áfram,“ sagði Helgi, en þessi fyrrum leikmaður Manchester United náði sér ekki á strik á síðustu leiktíð.
Hörður tók til máls.
„Bann í meira en tvö ár tekur allan takt úr þér. Hann er stór og mikill líkami og hægara sagt en gert að koma honum í gang.
Hann var geggjaður leikmaður á sínum degi en ekki alltaf með fókusinn á réttum stað.“