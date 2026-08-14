Einn eigenda Chelsea vill selja sinn hlut vegna fjárhagsvanda

Mark Walter, einn af eigendum Chelsea, hefur lýst yfir áhuga á að selja 12,8 prósenta hlut sinn í BlueCo, eignarhaldsfélagi Chelsea, samkvæmt Wall Street Journal.
Walter er sagður glíma við fjárhagsvanda og hefur einnig ákveðið að selja Los Angeles Lakers fyrir metupphæð, um níu milljarða punda.
Bandarísk yfirvöld rannsaka nú milljarða dollara lánveitingar tengdar Walter og fyrirtækjasamsteypu hans, TWG Global. Samkvæmt Bloomberg hefur FBI meðal annars lagt hald á farsíma í tengslum við rannsóknina. TWG segist vinna með yfirvöldum vegna málsins.
Walter varð hluti af eigendahópi Chelsea árið 2022. Hann og Todd Boehly eiga hvor um sig 12,8 prósenta hlut í BlueCo en Clearlake Capital fer með meirihlutann.