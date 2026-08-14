Carragher hefur áhyggjur af þessu fyrir tímabilið hjá Liverpool

Jamie Carragher telur að Liverpool þurfi nauðsynlega að styrkja miðjuna áður en nýtt tímabil hefst. Það verður jafnframt það fyrsta undir stjórn Andoni Iraola.
„Miðjan er enn gríðarlegt vandamál hjá Liverpool. Vandamálið í fyrra var að það var pláss alls staðar á miðjunni og það hefur ekkert breyst,“ sagði Carragher.
Hann telur Liverpool sérstaklega vanta varnarsinnaðan miðjumann, sexu, til að skapa betra jafnvægi.
Carragher segir Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai og Alexis Mac Allister alla frábæra leikmenn en efast um samsetninguna.
„Þegar ég horfi á þessa þrjá saman hef ég áhyggjur. Þeir vilja allir fara fram, spila og hlaupa. Jafnvel á undirbúningstímabilinu hefur opnast mikið svæði í gegnum miðjuna.“
Carragher telur því erfitt að sjá núverandi miðju skila Liverpool aftur í baráttuna um Englandsmeistaratitilinn.