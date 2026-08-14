Arteta tjáir sig um framtíð ungstirnisins

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, segist vilja halda Ethan Nwaneri hjá félaginu en útilokar ekki að þessi 19 ára gamli leikmaður fari annað til að fá meiri spilatíma.
„Ég vil að hann verði áfram hjá félaginu. En við verðum líka að horfa til þess hvað er best fyrir leikmanninn til styttri og lengri tíma,“ sagði Arteta.
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„Ethan þarf að spila fótbolta. Ef hann verður hér þá er það vegna þess að við getum tryggt honum þær mínútur.“
Nwaneri sneri aftur til Arsenal í sumar eftir lánsdvöl hjá Marseille á síðari hluta síðasta tímabils og hefur verið orðaður við brottför á ný, til að mynda til Galatasray í Tyrklandi.