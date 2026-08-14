Arteta til í að losa þessa fimm

Arsenal er tilbúið að hlusta á tilboð í að minnsta kosti fimm leikmenn áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Samkvæmt BBC eru Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Ethan Nwaneri og Reiss Nelson allir mögulega á förum frá Englandsmeisturunum.
Martinelli og Nwaneri hafa meðal annars verið orðaðir við Galatasaray, sem er sagt hafa rætt við Arsenal um pakkatilboð í þá báða. Napoli hefur á sama tíma áhuga á Jesus og vill Arsenal fá 18-20 milljónir punda fyrir Brasilíumanninn.
West Ham vinnur svo að kaupum á Nelson, sem á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum, en Vieira hefur verið lánaður frá Arsenal síðustu tvö tímabil.
Arsenal hefur þegar fengið Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Illan Meslier og Piero Hincapie, sem var áður á láni hjá félaginu, í sumar en Mikel Arteta vill bæta við sóknarmanni og mögulega miðverði áður en glugganum verður lokað.