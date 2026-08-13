Stuðningsmenn Arsenal ruglaðir í ríminu eftir athæfi leikmanns liðsins - Myndband

Myles Lewis-Skelly vakti athygli með fagni sínu eftir að hann skoraði fyrir Arsenal í æfingaleik gegn Como í gær.
Hinn 19 ára Lewis-Skelly kom Arsenal yfir og virtist í kjölfarið biðja stuðningsmenn félagsins afsökunar. Hann myndaði hjarta með höndunum og sló ítrekað á Arsenal-merkið á treyjunni.
Kemur þetta í kjölfar töluverðar umræðu og óvissu um framtíð leikmannsins.
Samkvæmt Daily Mail hefur Lewis-Skelly verið boðinn til bæði Chelsea og Manchester United. Fleiri úrvalsdeildarfélög fylgjast einnig með stöðunni. Hann er þó ekki talinn vilja yfirgefa Englandsmeistaranna.
Stuðningsmenn Arsenal túlkuðu margir fagnaðarlætin sem skilaboð vegna orðrómanna. Það er þó mismunandi hvað fólk les í fagnið. Einhverji telja Lewis-Skelly hafa verið að biðjast afsökunnar, aðrir að hann væri að kveðja og enn aðrir að hann væri einfaldlega að tjá ást sína á Arsenal eftir alla umræðuna.
Lewis-Skelly skrifaði undir nýjan samning við Arsenal í fyrra en gæti átt erfitt með að fá reglulegan spiltíma á komandi tímabili. Hann mætir samkeppni um stöðuna í vinstri bakverðinum og hefur þá einnig spilað á miðjunni, en Arsenal keypti Bruno Guimaraes í þá stöðu á dögunum á 75 milljónir punda.
Goal! Arsenal 1-0 Como. Myles Lewis-Skelly scores and receives a huge cheer from Gooners here at the Emirates pic.twitter.com/Z2APPzjne8
— Layth (@laythy29) August 12, 2026