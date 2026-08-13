Rooney starfar með umdeildum stuðningsmanni United

Wayne Rooney og Mark Goldbridge munu stýra saman nýjum þætti sem verður alfarið tileinkaður Manchester United.
Þátturinn fær nafnið Stick to United with Wayne Rooney og verður hluti af The Overlap, sem Gary Neville heldur utan um.
Neville keypti YouTube-rásir Goldbridge, The United Stand og That's Football, fyrr á þessu ári fyrir óuppgefna sjö stafa upphæð í pundum talið.
Goldbridge, sem heitir réttu nafni Brent di Cesare, er einn þekktasti stuðningsmaður United á samfélagsmiðlum og er með yfir 3,8 milljónir fylgjenda á YouTube-rásum sínum. Hann er þó alls ekki allra og hefur reglulega farið í taugarnar á öðrum stuðningsmönnum.
Þátturinn verður jafnframt sýndur á Disney+ eftir að The Overlap gerði dreifingarsamning við streymisveituna. Alls verða 50 þættir af Stick to United framleiddir á tímabilinu.
Rooney verður áfram sérfræðingur hjá BBC og kemur meðal annars fram í Match of the Day.