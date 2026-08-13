Leicester sett á sölu - Félag í frjálsu falli

Eigendur Leicester City hafa sett félagið til sölu og vonast til að fá meira en 200 milljónir punda fyrir það, samkvæmt BBC.
Taílenska fyrirtækið King Power og Srivaddhanaprabha-fjölskyldan hafa átt Leicester frá árinu 2010, þegar félagið var keypt fyrir 35 milljónir punda.
Bandaríski fjárfestingarbankinn Citigroup hefur nú útbúið sölugögn sem send hafa verið til mögulegra kaupenda. Þar eru meðal annars King Power-völlurinn, æfingasvæði félagsins, kvennaliðið og belgíska systurfélagið OH Leuven meðal eigna sem fylgja sölunni.
Leicester varð Englandsmeistari með eftirminnilegum hætti árið 2016 og vann enska bikarinn fimm árum síðar. Gengi liðsins hefur hins vegar hrunið undanfarin ár og liðið féll niður í C-deildina á síðustu leiktíð eftir tvö föll í röð.
Fjárhagsstaðan hefur einnig versnað en Leicester tapaði samanlagt meira en 180 milljónum punda á árunum þar sem liðið flakkaði á milli úrvalsdeildarinnar og B-deildarinnar.
Aiyawatt Srivaddhanaprabha hefur verið stjórnarformaður Leicester frá því faðir hans, Vichai, lést í þyrluslysi við heimavöll félagsins árið 2018.