Gæti farið til Sádí Arabíu eftir aðeins eitt ár í enska boltanum

Manchester City á í viðræðum við sádiarabíska félagið Al Qadsiah um sölu á Tijjani Reijnders.
Samkvæmt Sky Sports eru viðræðurnar langt komnar og jákvæðar, en rætt er um kaupverð í kringum 51,3 milljónir punda, eða 60 milljónir evra.
Al Qadsiah lítur á Reijnders sem heimsklassa miðjumann á besta aldri og vill styrkja hópinn fyrir fyrsta tímabil félagsins í Meistaradeild Asíu.
Fari Reijnders gæti City misst tvo miðjumenn í sumar, en félagið hyggst einnig bæta við sig tveimur leikmönnum í stöðuna.
Enzo Fernandez hjá Chelsea og Ayyoub Bouaddi hjá Lille eru þar efstir á blaði. Chelsea hefur sett City frest fram á föstudag til að leggja fram 120 milljóna punda tilboð í Fernandez.
Viðræður við Lille um Bouaddi eru á sama tíma sagðar halda áfram.