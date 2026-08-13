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DV
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Gæti farið til Sádí Arabíu eftir aðeins eitt ár í enska boltanum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 13. ágúst 2026 16:00
Getty Images

Manchester City á í viðræðum við sádiarabíska félagið Al Qadsiah um sölu á Tijjani Reijnders.

Samkvæmt Sky Sports eru viðræðurnar langt komnar og jákvæðar, en rætt er um kaupverð í kringum 51,3 milljónir punda, eða 60 milljónir evra.

Al Qadsiah lítur á Reijnders sem heimsklassa miðjumann á besta aldri og vill styrkja hópinn fyrir fyrsta tímabil félagsins í Meistaradeild Asíu.

Fari Reijnders gæti City misst tvo miðjumenn í sumar, en félagið hyggst einnig bæta við sig tveimur leikmönnum í stöðuna.

Enzo Fernandez hjá Chelsea og Ayyoub Bouaddi hjá Lille eru þar efstir á blaði. Chelsea hefur sett City frest fram á föstudag til að leggja fram 120 milljóna punda tilboð í Fernandez.

Viðræður við Lille um Bouaddi eru á sama tíma sagðar halda áfram.

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