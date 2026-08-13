Furðuleg aðstoð sem ríkir menn sækjast í - Einn vildi hafa starfsmann á vakt allan sólarhringinn

Fótboltastjörnur á hæsta stigi eru oft með stórt teymi í kringum sig til að sjá um allt frá æfingum og mataræði yfir í ferðir, fjármál og samfélagsmiðla. Sumir hafa þó gengið mun lengra og ráðið fólk í nokkuð óvenjuleg störf.
Joshua Zirkzee, leikmaður Manchester United, vakti til að mynda athygli þegar í ljós kom að hann fær persónulegan stílista, Sydney Luchies, fljúgandi frá Hollandi til Manchester til að skipuleggja fataskápinn sinn.
Luchies fer í gegnum föt Zirkzee, tekur frá það sem hann notar ekki lengur, skipuleggur nýjar samsetningar og sér til þess að pláss sé fyrir nýjan fatnað. Hún hefur einnig hjálpað honum að móta ákveðinn persónulegan stíl.
Zirkzee er þó langt frá því að vera eini leikmaðurinn sem hefur fengið aðstoð við hluti sem flestir sjá sjálfir um.
Neymar hefur lengi verið þekktur fyrir að hafa náinn vinahóp í kringum sig. Hluti hópsins, sem hefur verið kallaður „Toiss“, hefur á árum áður fengið greitt fyrir ýmis verkefni tengd Brasilíumanninum.
Þar hafa verið störf á borð við ljósmyndun, samfélagsmiðla, skipulagningu viðburða og veisla, fjármál og almenna aðstoð í daglegu lífi.
Jermain Defoe auglýsti á sínum tíma eftir framkvæmdastjóra fyrir einkalíf sitt þegar hann lék með Sunderland. Starfslýsingin var ansi víðtæk.
Viðkomandi átti meðal annars að sjá um að fylla ísskápinn, greiða reikninga, velja fatnað, vökva plöntur, skipuleggja frídaga og viðburði og hafa umsjón með ýmsum málum tengdum heimili hans. Starfsmaðurinn þurfti jafnframt að vera tiltækur nánast allan sólarhringinn.
Mario Balotelli var einnig með óvenjulega aðstoð þegar hann lék með Manchester City.
Í kjölfar fjölda uppátækja hans utan vallar, þar á meðal fræga flugeldaatviksins á heimili hans, var eldri kona fengin til að hjálpa til á heimilinu. Hún sá meðal annars um þrif, straujaði föt og fylgdist með því að allt væri með felldu.
Hún fékk í gríni viðurnefnið „Mrs Doubtfire“.
Cristiano Ronaldo hefur aftur á móti lagt mikla áherslu á að hámarka frammistöðu sína með vísindalegum hætti.
Hann hefur meðal annars unnið með svefnráðgjafanum Nick Littlehales, sem hefur starfað með fjölmörgum stórliðum og íþróttamönnum. Markmiðið var að hámarka endurheimt Ronaldo og skipuleggja svefn hans með ákveðnum svefnlotum í stað þess að horfa eingöngu á hefðbundinn átta tíma nætursvefn.
Antony, fyrrum leikmaður Manchester United, réð jafnframt persónulegan ljósmyndara til að skrásetja helstu augnablik hans á vellinum. Ljósmyndarinn var meðal annars til staðar þegar Antony fagnaði marki í ensku úrvalsdeildinni.
Paul Pogba hefur einnig tengst óvenjulegum heimilisútgjöldum. Hann lét setja upp risastórt fiskabúr á heimili sínu í Cheshire og sögur gengu um að sérstakur starfsmaður hefði séð um fiskana, þó þær fregnir hafi aldrei verið staðfestar.
Dæmin sýna hversu ólíkt daglegt líf stórstjarna í fótbolta getur verið frá lífi flestra annarra.
Þegar tekjurnar eru gríðarlegar og pressan stöðug virðist nánast ekkert verkefni of lítið til að fela öðrum.