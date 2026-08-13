Forystumenn evrópskrar knattspyrnu funduðu - Ceferin klár í að leggja fram vantrauststillögu

Forystumenn evrópskrar knattspyrnu funduðu í Salzburg í tengslum við Ofurbikar Evrópu til að ræða framtíð Gianni Infantino, forseta FIFA, samkvæmt Ben Jacobs blaðamanni Talksport.
Aleksander Ceferin, forseti UEFA, fundaði meðal annars með Nasser Al-Khelaifi, formanni evrópskra félagsliða, og Patrice Motsepe, forseta afríska knattspyrnusambandsins.
Ceferin er sagður hafa lagt áherslu á að breytinga sé þörf á bæði forystu og stjórnarháttum FIFA. UEFA sættir sig við ekkert minna en að Infantino segi af sér tafarlaust eða dragi framboð sitt til baka fyrir forsetakosningarnar í mars.
Ef Infantino neitar að víkja er Ceferin sagður tilbúinn að leiða vantrauststillögu gegn honum. Stuðning 43 aðildarsambanda þarf til að knýja fram neyðaratkvæðagreiðslu.
UEFA íhugar jafnframt að styðja mótframbjóðanda. Victor Montagliani, forseti CONCACAF, og Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, forseti asíska knattspyrnusambandsins, eru nefndir sem mögulegir kostir.
Sniðganga FIFA-móta er enn til skoðunar en innan UEFA er vantrauststillaga talin raunhæfara næsta skref.
UEFA vill jafnframt skoða róttækar breytingar á forsetaembætti FIFA, meðal annars mögulegt kerfi þar sem forsetar skiptast á eða að embættið verði afnumið í núverandi mynd.