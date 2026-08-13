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Fólk í áfalli yfir nýjasta myndbandi Beckham - Sjón er sögu ríkari

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Fimmtudaginn 13. ágúst 2026 20:30

Brooklyn Beckham hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hann virtist nota sjó til að sjóða pasta.

Beckham, sem er 27 ára og hefur undanfarin ár vakið athygli fyrir matargerð sína, birti myndband á TikTok þar sem hann útbýr tómatpasta. Þar sést hann fylla stóran pott af sjó áður en hann virðist nota vatnið til að sjóða pastað.

 Myndbandið hefur fengið um 1,5 milljónir áhorfa og viðbrögðin hafa verið mikil, flestir eru steinhissa. Nokkrir bentu á að suða fjarlægi ekki endilega mengunarefni eða þungmálma úr sjónum.

 

Aðrir telja Beckham hins vegar einfaldlega vera að reyna að espa fólk upp til að fá viðbrögð og áhorf, ekki sé endilega víst að hann hafi notað sjóinn í matargerðina.

Brooklyn hefur vakið mikla athygli undanfarna mánuði vegna stríðs sem hann hefur háð við foreldra sína, David og Victoriu. Talast þau ekki við og snýr deilan að eiginkonu Brooklyn, Nicolu Peltz. 

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