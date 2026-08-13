Er opinn fyrir því að vera áfram eftir allt saman

Nicolas Jackson er opinn fyrir því að vera áfram hjá Chelsea og berjast fyrir sæti sínu undir stjórn Xabi Alonso, samkvæmt The Sun.
Hinn 25 ára gamli Jackson sneri aftur til Chelsea eftir lánsdvöl hjá Bayern Munchen á síðustu leiktíð og er sagður hafa notið þess að vinna með Alonso á undirbúningstímabilinu í Asíu.
Aston Villa hefur mikinn áhuga á Senegalnum en Unai Emery, stjóri liðsins, þekkir hann vel frá tíma þeirra saman hjá Villarreal. Þá hefur ónefnt stórlið á Spáni einnig spurst fyrir um stöðu hans.
Jackson vill þó helst fá tækifæri til að sanna sig hjá Chelsea og berjast fyrir sæti sínu í liðinu.
Endanleg ákvörðun gæti þó verið í höndum Chelsea og ráðist af því hvaða hlutverk Alonso sér fyrir sér fyrir Jackson á komandi tímabili.