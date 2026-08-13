Biðst afsökunar á ummælum sínum frá því í vikunni

Youri Tielemans, nýr leikmaður Manchester United, hefur beðist afsökunar eftir ummæli sín um Aston Villa sem fóru illa í stuðningsmenn félagsins.
United fékk Tielemans frá Aston Villa í sumar eftir að hafa virkjað 35 milljóna punda riftunarákvæði í samningi hans.
Í viðtali við fjölmiðla í Dublin talaði Belginn vel um tíma sinn hjá Villa en bætti svo við að enn væru til félög sem stæðu ofar.
„Það eru enn félög fyrir ofan Aston Villa og Manchester United er eitt þeirra,“ sagði Tielemans.
Ummælin vöktu töluverða reiði meðal stuðningsmanna Villa á samfélagsmiðlum og Tielemans brást við með afsökunarbeiðni á Instagram.
Hann sagðist aldrei hafa ætlað að móðga félagið eða stuðningsmenn þess og bætti við að hann bæri mikla virðingu fyrir Aston Villa.
Tielemans viðurkenndi jafnframt að orðavalið hefði verið óheppilegt og sagðist ætla að vanda sig betur í framtíðinni.