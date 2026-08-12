Michael Owen telur þetta mikilvæg kaup svo Liverpool geti átt gott tímabil

Michael Owen, fyrrum framherji Liverpool, telur að kaup á Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain geti skipt sköpum fyrir möguleika Liverpool á að berjast um Englandsmeistaratitilinn.
Liverpool hafnaði í fimmta sæti á síðasta tímabili og Andoni Iraola tók við liðinu af Arne Slot. Félagið hefur þegar styrkt hópinn með Jeremy Jacquet, Ronald Araujo og Victor Munoz en Owen telur að meira þurfi til.
Brottför Mohamed Salah og alvarleg meiðsli Hugo Ekitike hafa skilið eftir sig skarð í sóknarlínunni og Barcola hefur lengi verið á radar félagsins.
PSG er hins vegar sagt verðmeta Frakkann á um 145 milljónir punda, tölu sem Liverpool telur of háa.
„Ef þeir geta fengið hann og bætt við meiri breidd og gæðum, þá geta þeir virkilega barist um titilinn,“ sagði Owen.
Hann bætti við að nýr leikstíll Iraola gæti gefið liðinu aukinn kraft, en að pressan á Liverpool sé mun meiri en hún var hjá Bournemouth.