Velta fyrir sér stöðu Adams og spyrja hvort hann ætli að láta bjóða sér þessa framkomu mikið lengur

Valur hefur tapað þremur leikjum í röð í Bestu deild karla og fimm af síðustu sjö. Staða liðsins var rædd í hlaðvarpsþættinum Dr. Football í gær.
Valur er um miðja deild, en sérfræðingar þáttarins, Albert Brynjar Ingason og Tómas Guðmundsson, furðuðu sig sérstaklega á stöðu Adams Ægis Pálssonar á Hlíðarenda.
„Ætlar Adam að láta bjóða sér þetta mikið lengur? Hann var ónotaður varamaður í þessum leik og ekkert í gangi fram á við,“ sagði Tómas og átti þar við 1-0 tap Vals gegn ÍA í síðasta leik.
„Adam er búinn að vera einn besti leikmaður Vals á þessu tímabili og hvernig Hermann hefur notað hann, tekur hann eiginlega alltaf út af eftir 60 mínútur,“ sagði Albert.
Þáttastjórnandinn Hjörvar Hafliðason velti því upp hvort leikmenn væru að gefa sig alla í verkefnið undir stjórn Hermanns Hreiðarssonar, sem tók við í vetur.
„Heldur þú að leikmenn Vals séu að reyna að losa sig við Hemma? Hvar er framlagið?“ spurði hann og beindi spurningunni að Alberti, sem vildi þó frekar meina að upplegg Hermanns væri vandamálið.