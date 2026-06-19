Stjarnan þarf að mæta fyrir rétt vegna nauðgunarákæru

Marokkóski landsliðsfyrirliðinn Achraf Hakimi mun sæta réttarhöldum í Frakklandi vegna nauðgunarákæru sem tengist meintu atviki í París árið 2023.
Saksóknarar staðfestu ákvörðunina en Hakimi hefur frá upphafi neitað sök. Hann segir málið aldrei hafa átt að komast fyrir dóm og segist hlakka til að fá loks tækifæri til að tjá sig fyrir rétti.
Konan sem lagði fram kæruna var 24 ára gömul þegar hún sakaði Hakimi um að hafa nauðgað sér á heimili hans í París. Rannsókn hófst í mars 2023 og dómari ákvað fyrr á þessu ári að málið skyldi fara fyrir dóm.
Lögmaður konunnar segir ákvörðunina færa skjólstæðingi sínum von eftir margra ára málsmeðferð. Engin dagsetning hefur enn verið ákveðin fyrir réttarhöldin.
Hakimi er nú staddur með marokkóska landsliðinu á HM. Óvíst er hvort þessi staða hans gæti síðar haft áhrif á ferðalög hans til Kanada eða Mexíkó ef Marokkó kemst áfram í keppninni.