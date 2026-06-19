Hafa samband
DV
433

Myndband í dreifingu af hinu óhugnanlega atviki á Reyðarfirði - Skiptar skoðanir á alvarleika brotsins

433
Föstudaginn 19. júní 2026 11:30

Það vakti athygli á dögunum þegar KR-ingar greindu frá því að fyrirliði liðsins, Makayla Soll, hafi úlniðsbrotnað á báðum höndum í leik liðsins við FHL fyrir austan í Lengjudeildinni.

FHL spilar heimaleiki sína í Fjarðabyggðahöllinni og eru þar steyptir veggir nálægt vallarfletinum. Makayla lenti einmitt á einum slíkum eftir að ýtt hafði verið í bakið á henni. 

Í yfirlýsingu vegna málsins þakkaði KR viðbragðsaðilum og sjálfboðaliðum fyrir austan fyrir skjót viðbrögð við meiðslunum. Makayla var flutt með sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Norðfirði og hélt síðar heim til Reykjavíkur.

Nú hefur verið birt myndband af atvikinu og hefur það vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. „Það verður fróðlegt að sjá hversu langt bann þetta verður.

Fáránlegt að segja að heppnin hafi verið með henni þegar hún brotnar á báðum úlnliðum,“ skrifaði knattspyrnumaðurinn Georg Bjarnason, sem vakti athygli á myndbandinu og birti það.

Einhverjir hneykslast á brotinu í athugasemdakerfinu en aðrir koma leikmanni FHL til varnar og segja að aðeins sé vallaraðstæðum um að kenna. Þar á meðal er sagnfræðingurinn og knattspyrnuáhugamaðurinn Stefán Pálsson. „Það er ekkert æpandi gróft eða óeðlilegt við brotið hjá FHL-konunni, það sem er háskalegt er veggir íþróttahallarinnar séu rétt fyrir utan völlinn. Og ég skil ekki hví FHL kýs að spila þarna en ekki á Norðfirði,“ skrifaði hann. 

Dæmi hver fyrir sig, atvikið er hér að neðan. 

Fleiri fréttir