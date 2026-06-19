Myndband í dreifingu af hinu óhugnanlega atviki á Reyðarfirði - Skiptar skoðanir á alvarleika brotsins

Það vakti athygli á dögunum þegar KR-ingar greindu frá því að fyrirliði liðsins, Makayla Soll, hafi úlniðsbrotnað á báðum höndum í leik liðsins við FHL fyrir austan í Lengjudeildinni.
FHL spilar heimaleiki sína í Fjarðabyggðahöllinni og eru þar steyptir veggir nálægt vallarfletinum. Makayla lenti einmitt á einum slíkum eftir að ýtt hafði verið í bakið á henni.
Í yfirlýsingu vegna málsins þakkaði KR viðbragðsaðilum og sjálfboðaliðum fyrir austan fyrir skjót viðbrögð við meiðslunum. Makayla var flutt með sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Norðfirði og hélt síðar heim til Reykjavíkur.
Nú hefur verið birt myndband af atvikinu og hefur það vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. „Það verður fróðlegt að sjá hversu langt bann þetta verður.
Fáránlegt að segja að heppnin hafi verið með henni þegar hún brotnar á báðum úlnliðum,“ skrifaði knattspyrnumaðurinn Georg Bjarnason, sem vakti athygli á myndbandinu og birti það.
Einhverjir hneykslast á brotinu í athugasemdakerfinu en aðrir koma leikmanni FHL til varnar og segja að aðeins sé vallaraðstæðum um að kenna. Þar á meðal er sagnfræðingurinn og knattspyrnuáhugamaðurinn Stefán Pálsson. „Það er ekkert æpandi gróft eða óeðlilegt við brotið hjá FHL-konunni, það sem er háskalegt er veggir íþróttahallarinnar séu rétt fyrir utan völlinn. Og ég skil ekki hví FHL kýs að spila þarna en ekki á Norðfirði,“ skrifaði hann.
Dæmi hver fyrir sig, atvikið er hér að neðan.
Það verður fróðlegt að sjá hversu langt bann þetta verður.
Fáránlegt að segja að heppnin hafi verið með henni þegar hún brotnar á báðum úlnliðum.@Fotboltinet pic.twitter.com/GDleMRv8w3
— Georg Bjarnason (@Georgbjarna) June 18, 2026