Liverpool undirbýr annað tilboð

Liverpool ætlar sér að gera nýtt tilboð í kantmanninn Yan Diomande eftir að RB Leipzig hafnaði tilboði upp á 100 milljónir evra í gær.
Samkvæmt helstu miðlum vill þýska félagið fá nær 120 milljónir evra fyrir þennan 19 ára gamla landsliðsmann Fílabeinsstrandarinnar, sem hefur heillað í Þýskalandi og einnig í fyrsta leik sínum á HM.
Blaðamennirnir Fabrizio Romano og Florian Plettenberg segja Liverpool vera tilbúið að hækka tilboð sitt á næstu dögum.
Liverpool er talið vera í sterkri stöðu í kapphlaupinu um Diomande, en leikmaðurinn hefur einnig verið orðaður við Paris Saint-Germain.