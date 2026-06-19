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DV
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Liverpool undirbýr annað tilboð

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 19. júní 2026 12:30
Getty Images

Liverpool ætlar sér að gera nýtt tilboð í kantmanninn Yan Diomande eftir að RB Leipzig hafnaði tilboði upp á 100 milljónir evra í gær.

Samkvæmt helstu miðlum vill þýska félagið fá nær 120 milljónir evra fyrir þennan 19 ára gamla landsliðsmann Fílabeinsstrandarinnar, sem hefur heillað í Þýskalandi og einnig í fyrsta leik sínum á HM.

Blaðamennirnir Fabrizio Romano og Florian Plettenberg segja Liverpool vera tilbúið að hækka tilboð sitt á næstu dögum.

Liverpool er talið vera í sterkri stöðu í kapphlaupinu um Diomande, en leikmaðurinn hefur einnig verið orðaður við Paris Saint-Germain.

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