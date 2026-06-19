Liverpool endurvekur áhuga sinn á manni sem Klopp vildi - United íhugar einnig að gera tilboð

Liverpool ku hafa endurvakið áhuga sinn á franska miðjumanninum Khephren Thuram, sem spilar með stórliði Juventus.
Ítalski miðillinn Corriere dello Sport greinir frá því að Liverpool fylgist nú grannt með stöðu mála hjá Thuram, en félagið hafði einnig áhuga á honum þegar hann lék í Frakklandi.
Jurgen Klopp, fyrrverandi stjóri Liverpool, var sagður vilja fá Thuram á sínum tíma, en ekkert varð af félagaskiptum þá.
Einnig er sagt að Manchester United hafi áhuga á þessum 25 ára gamla landsliðsmanni Frakklands.