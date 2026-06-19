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DV
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Íþróttavikan: Furðulegur leiktími og fjör á HM

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Föstudaginn 19. júní 2026 12:46

Helgi Fannar og Hörður Snævar gera upp vikuna í sumarútgáfu af Íþróttavikunni.

HM, íslenski boltinn og helstu fréttir úr liðinni viku er á meðal umræðuefna þáttarins.

Hlustaðu á þáttinn hér, eða hvar sem þú tekur þitt hlaðvarp. 

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