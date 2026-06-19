433 Íþróttavikan: Furðulegur leiktími og fjör á HM 433 Föstudaginn 19. júní 2026 12:46 Mynd Helgi Fannar og Hörður Snævar gera upp vikuna í sumarútgáfu af Íþróttavikunni.HM, íslenski boltinn og helstu fréttir úr liðinni viku er á meðal umræðuefna þáttarins.Hlustaðu á þáttinn hér, eða hvar sem þú tekur þitt hlaðvarp. Beinni vakt lokið Fleiri fréttir Mynd 433 Setja sig í samband við vinnuveitendur hans til að reyna að fá hann lausan Setja sig í samband við vinnuveitendur hans til að reyna að fá hann lausan 433 Mynd 433 Brattur á sjúkrahúsinu þrátt fyrir skelfilegt brot Brattur á sjúkrahúsinu þrátt fyrir skelfilegt brot 433 Mynd 433 Liverpool undirbýr annað tilboð Liverpool undirbýr annað tilboð 433 Mynd 433 Stjarnan þarf að mæta fyrir rétt vegna nauðgunarákæru Stjarnan þarf að mæta fyrir rétt vegna nauðgunarákæru 433 Mynd 433 Myndband í dreifingu af hinu óhugnanlega atviki á Reyðarfirði - Skiptar skoðanir á alvarleika brotsins Myndband í dreifingu af hinu óhugnanlega atviki á Reyðarfirði - Skiptar skoðanir á alvarleika brotsins 433 Mynd 433 Lætur af störfum vegna falsfréttar um Messi Lætur af störfum vegna falsfréttar um Messi 433 Mynd 433 Leikjaniðurröðun ensku úrvalsdeildarinnar gefin út - Meistararnir byrja gegn nýliðum og stórleikur í þriðju umferð Leikjaniðurröðun ensku úrvalsdeildarinnar gefin út - Meistararnir byrja gegn nýliðum og stórleikur í þriðju umferð 433 Mynd 433 Staðfestir að þetta sé síðasti dansinn Staðfestir að þetta sé síðasti dansinn 433