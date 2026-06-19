Gæti hjálpað í baráttunni við Arsenal og United

Alvaro Carreras hefur verið orðaður við brottför frá Real Madrid í sumar.
Samkvæmt fréttum hafa Arsenal, Chelsea og Manchester United áhuga á spænska bakverðinum.
Chelsea er talið vera í sterkustu stöðunni þar sem nýr knattspyrnustjóri liðsins, Xabi Alonso, hefur áður unnið með Carreras, um stutt skeið hjá Real Madrid.
Real Madrid er sagt vilja um 40 milljónir punda fyrir þennan 23 ára gamla leikmann.
Carreras lék 28 deildarleiki fyrir Real Madrid á síðustu leiktíð og kom að fimm mörkum. Talið er að hann gæti íhugað brottför þar sem hann á ekki fast sæti í liðinu.