Brattur á sjúkrahúsinu þrátt fyrir skelfilegt brot

Kanadíski landsliðsmaðurinn Ismael Kone hefur birt mynd af sér af sjúkrahúsi eftir að hafa fótbrotnað illa í 6-0 sigri Kanada á Katar á HM í gær.
Kone var borinn af velli eftir harkalega tæklingu frá Assim Madibo á 53. mínútu leiksins. Strax var ljóst að um alvarleg meiðsli var að ræða.
Samkvæmt landsliðsþjálfaranum Jesse Marsch mun Kone gangast undir aðgerð á næstu dögum.
Liðsfélagi hans, Moise Bombito, heimsótti hann á sjúkrahúsið og birti mynd með honum, þar sem Kone virtist vera í góðu skapi þrátt fyrir að HM sé lokið hjá honum í þetta skiptið.
Madibo fékk rautt spjald fyrir brotið og gekk síðar inn í búningsherbergi Kanada til að biðjast afsökunar á tæklingunni.