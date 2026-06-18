Sviss hrökk í gang en Tékkum tókst ekki að vinna

Önnur umferð riðlakeppni HM hófst í dag.
Tékkland og Suður-Afríka skildu jöfn. Tékkar komust yfir snemma leiks með marki Michal Sadilek og hefðu þeir getað bætt við en allt kom fyrir ekki.
Það fór svo að Suður-Afríka jafnaði þegar skammt var eftir með marki Teboho Mokoena af vítapunktinum.
Bæði lið eru með eitt stig eftir tap í fyrstu umferð. Tékkar töpuðu gegn Suður-Kóreu en Suður-Afríka gegn Mexíkó.
Sviss vann þá Bosníu í leik sem var að klárast. Mörkin létu á sér standa lengi vel en á 74. mínútu kom Johan Manzambi Svisslendingum yfir. Tarik Muharemovic í liði Bosníu fékk skömmu síðar rautt spjald og í kjölfarið bættu Ruben Vargas og Manzambi við mörkum. Staðan orðin 3-0.
Ermin Mahmic kom inn á sem varamaður og minnkaði muninn um hæl, áður en Granit Xhaka innsiglaði 4-1 sigur Sviss með marki úr vítaspyrnu.
Sviss er með 4 stig og svo gott sem komið áfram. Bosnía er með 1 stig og þarf sigur gegn Katar í lokaumferðinni. Kanada er einnig í riðlinum og er með 1 stig, eins og Katar og Bosnía.