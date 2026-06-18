Styttist í tilboð frá Arsenal

Arsenal er sagt vera að undirbúa tilboð í franska kantmanninn Bradley Barcola hjá Paris Saint-Germain. Independent greinir frá.
Barcola skoraði í 3-1 sigri Frakka á Senegal í fyrsta leik liðsins á HM og er talinn einn efnilegasti sóknarmaður Evrópu.
Liverpool hefur einnig verið orðað við leikmanninn, en talið er að áhugi Arsenal sé hvað líklegasti áfangastaðurinn sem stendur.
Independent segir félagið vera að fara yfir nokkur atriði áður en það gerir formlega atlögu að Barcola.
Barcola skoraði 13 mörk og lagði upp fimm á síðustu leiktíð með PSG, en hann átti þó ekki fast sæti í byrjunarliðinu og ku vera opinn fyrir því að fara þangað sem hann verður lykilmaður.