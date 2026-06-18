Phil Jones færir sig um set

Phil Jones, fyrrverandi varnarmaður Manchester United og enska landsliðsins, hefur gengið til liðs við þjálfarateymi Sheffield United.
Jones, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna árið 2023 eftir langan atvinnumannaferil. Síðustu misseri hefur hann starfað sem aðstoðarþjálfari hjá Blackburn Rovers undir stjórn Michael O’Neill.
Chris Wilder, knattspyrnustjóri Sheffield United, fagnar komu Jones til félagsins.
„Phil er ungur þjálfari sem lék undir stjórn nokkurra af bestu þjálfurum heims á sínum ferli og er nú að skapa sér eigin leið í þjálfun. Hann hefur þegar aflað sér dýrmætrar reynslu bæði hjá akademíu Manchester United og með aðalliði Blackburn,“ sagði Wilder á heimasíðu félagsins.
Jones mun koma að starfi með aðalliðinu á ýmsum sviðum samkvæmt tilkynningu félagsins.
Jafnframt hefur Sheffield United staðfest að Alan Knill, aðstoðarþjálfari liðsins, og Guilherme Ramos, þjálfari hjá aðalliðinu, hafi látið af störfum. Micky Collins tekur við hlutverki Knill sem aðstoðarmaður Wilders.
Þetta er næsta skref á þjálfaraferli Jones, sem virðist ætla að byggja upp framtíð sína við hliðarlínuna eftir farsælan leikmannaferil.