fbpx
Fimmtudagur 18.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Þekktur sparkspekingur útataður í blóði á leik á HM – Fékk óvæntan aðskotahlut í sig

90 Mínútur

Íþróttavikan: Veislan vestanhafs rúllar af stað og hátt launaðir leikmenn þurfa að rífa sig í gang

433
433Sport

Phil Jones færir sig um set

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. júní 2026 09:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Phil Jones, fyrrverandi varnarmaður Manchester United og enska landsliðsins, hefur gengið til liðs við þjálfarateymi Sheffield United.

Jones, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna árið 2023 eftir langan atvinnumannaferil. Síðustu misseri hefur hann starfað sem aðstoðarþjálfari hjá Blackburn Rovers undir stjórn Michael O’Neill.

Chris Wilder, knattspyrnustjóri Sheffield United, fagnar komu Jones til félagsins.

„Phil er ungur þjálfari sem lék undir stjórn nokkurra af bestu þjálfurum heims á sínum ferli og er nú að skapa sér eigin leið í þjálfun. Hann hefur þegar aflað sér dýrmætrar reynslu bæði hjá akademíu Manchester United og með aðalliði Blackburn,“ sagði Wilder á heimasíðu félagsins.

Jones mun koma að starfi með aðalliðinu á ýmsum sviðum samkvæmt tilkynningu félagsins.

Jafnframt hefur Sheffield United staðfest að Alan Knill, aðstoðarþjálfari liðsins, og Guilherme Ramos, þjálfari hjá aðalliðinu, hafi látið af störfum. Micky Collins tekur við hlutverki Knill sem aðstoðarmaður Wilders.

Þetta er næsta skref á þjálfaraferli Jones, sem virðist ætla að byggja upp framtíð sína við hliðarlínuna eftir farsælan leikmannaferil.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Phil Jones færir sig um set
433Sport
Fyrir 31 mínútum
Þekktur sparkspekingur útataður í blóði á leik á HM – Fékk óvæntan aðskotahlut í sig
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Öryggisbrestur fyrir leik Englands á HM – Miðalausir komust inn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Horfa til Tottenham – Ódýrari kostur en Emi Martinez
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fær ekki lengri samning vegna gruns um nokkur kynferðisbrot
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
City ætlar að reyna að kaupa bæði Tonali og Anderson
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Kynþokkafyllsti stuðningsmaður í heimi skildi ekkert eftir fyrir ímyndunaraflið í gær
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Stefnubreyting hjá Real Madrid með komu Mourinho

Mest lesið

Kynþokkafyllsti stuðningsmaður í heimi skildi ekkert eftir fyrir ímyndunaraflið í gær
Svefnráðgjafar vara við þessari venju og segja hana geta verið „ógnvekjandi teikn“
Edda Kristín vorkennir ekki lengur hjólafólkinu: „Þetta er einhver sjálfspíning sem einhverjum finnst fútt í“
Framkvæmdastjóri ákærður fyrir fjárdrátt – Kaffibaunir, bláber og beikon í Bónus og Costco
Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag

Nýlegt

Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
City ætlar að reyna að kaupa bæði Tonali og Anderson
Kynþokkafyllsti stuðningsmaður í heimi skildi ekkert eftir fyrir ímyndunaraflið í gær
Stefnubreyting hjá Real Madrid með komu Mourinho
Enn einn Snapchat-perrinn – Mælti sér mót við 12 ára barn
Jack Grealish í skýjunum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Setja sig ekki á móti því að Trump endurtaki umdeildt athæfi sitt
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Solskjær orðaður við stjórastarf í úrvalsdeildinni

Solskjær orðaður við stjórastarf í úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Dóttir hins þekkta manns vekur mikla athygli í Love Island
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Setti afar vafasamt met á HM
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Mögulegt að heimsmeistararnir þurfi að deila sigurstundinni með Trump

Mögulegt að heimsmeistararnir þurfi að deila sigurstundinni með Trump
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Hvað varð um léttklæddu konuna frá HM í Katar? – Hefur þetta að segja um sitt nýja hlutverk

Hvað varð um léttklæddu konuna frá HM í Katar? – Hefur þetta að segja um sitt nýja hlutverk
433Sport
Í gær
Rashford áfram hjá Manchester United eftir allt saman?
433Sport
Í gær

Segir frá ákvæði sem var sett í samning Tuchel – Margir hissa þegar framlengt var við hann

Segir frá ákvæði sem var sett í samning Tuchel – Margir hissa þegar framlengt var við hann
433Sport
Í gær
Þrátt fyrir þrennu Messi er mest rætt um þetta atvik – Átti hann að fá rautt spjald?
433Sport
Í gær
Rosenborg staðfestir ráðningu á Frey – Ráðningin vekur athygli
433Sport
Í gær

Tapaði sláandi háum upphæðum á veðmáli sem átti að teljast algjörlega öruggt

Tapaði sláandi háum upphæðum á veðmáli sem átti að teljast algjörlega öruggt
433Sport
Í gær

Amorim að kaupa fyrrum lærisvein frá United?

Amorim að kaupa fyrrum lærisvein frá United?
433Sport
Í gær
Gylfi nefnir þrjár ástæður fyrir sigri Víkings í kvöld
433Sport
Í gær
Íslandsmeistarnir í frábærri stöðu – Fyrsta liðið til að halda hreinu gegn KR
433Sport
Í gær

Mbappe í sögubækurnar í sigri Frakka

Mbappe í sögubækurnar í sigri Frakka
433Sport
Í gær
Sannleikurinn á bak við umtalaða mynd af klámstjörnunum tveimur
433Sport
Í gær
Real Madrid hefur mikinn áhuga á Fernandes – United ætlar ekki að borga uppsett verð
433Sport
Í gær
Horfa til Real Madrid sem keypti leikmann þeirra á dögunum
433Sport
Í gær

Staðfesta brottreksturinn eftir fyrsta leik riðlakeppninnar – Ljóst hver tekur við

Staðfesta brottreksturinn eftir fyrsta leik riðlakeppninnar – Ljóst hver tekur við
433Sport
Í gær

Manstu eftir þessari stjörnu? – Áhorfendur trúa vart hversu mikið hann hefur breyst

Manstu eftir þessari stjörnu? – Áhorfendur trúa vart hversu mikið hann hefur breyst
433Sport
Í gær
Hættir með Ronaldo og félaga sama hvernig fer vestanhafs
433Sport
Í gær

Stjórnvöld brjáluð og heimta tímabundið leyfi fyrir Partey

Stjórnvöld brjáluð og heimta tímabundið leyfi fyrir Partey
433Sport
Í gær
Staðfesta ráðninguna á Amorim – Segir draum vera að rætast
433Sport
Í gær
Íslensku liðin til Aserbaídsjan, Færeyja og Ungverjalands
433Sport
Í gær

Real Madrid og Manchester liðin skoða öll sama miðjumanninn

Real Madrid og Manchester liðin skoða öll sama miðjumanninn
433Sport
Í gær

Tottenham setur allt í botn til að fá Tonali – Hann sagður spenntur fyrir því

Tottenham setur allt í botn til að fá Tonali – Hann sagður spenntur fyrir því
433Sport
Í gær
United skoðar hollenska kantmanninn sem féll úr ensku úrvalsdeildinni
433Sport
Í gær
Segir frá símtali frá Tuchel – „Þetta var svolítið vandræðalegt símtal“