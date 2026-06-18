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Öryggisbrestur fyrir leik Englands á HM – Miðalausir komust inn

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. júní 2026 11:00

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Mikil umræða hefur skapast eftir að fregnir bárust af alvarlegum öryggisbresti fyrir fyrsta leik Englands á Heimsmeistaramótinu gegn Króatíu í Dallas.

Samkvæmt vitnum sem voru á staðnum tókst fjölda stuðningsmanna án miða að komast inn á leikvanginn án þess að fara í gegnum hefðbundið eftirlit. Einn enskur stuðningsmaður sagði að fólk hefði einfaldlega gengið fram hjá miðahliðum eða stokkið yfir girðingar án þess að vera stöðvað.

„Það voru stór bil við hlið miðahliðanna og margir röltu einfaldlega inn. Öryggisgæslan virtist ekki ráða við verkefnið,“ sagði hann.

Leikurinn fór fram undir miklum öryggisráðstöfunum. Yfirvöld höfðu meðal annars komið fyrir sérsveitarmönnum og leyniskyttum á svæðinu, auk þess sem hundruð lögreglu- og öryggisstarfsmanna komu að gæslu.

Þrátt fyrir frásagnir vitna segist FIFA ekki hafa neinar vísbendingar um að einstaklingar hafi komist inn án gilds miða. Lögreglan á svæðinu kveðst sömuleiðis ekki hafa fengið tilkynningar um slík atvik.

Málið gæti þó valdið gremju meðal þeirra þúsunda stuðningsmanna sem greiddu háar fjárhæðir fyrir miða á leikinn.

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