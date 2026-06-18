Öllum liðum á HM styrkleikaraðað eftir fyrstu umferð riðlakeppninnar

Nú er fyrstu umferð riðlakeppni heimsmeistaramótsins vestanhafs lokið. BBC tók saman skemmtilegan styrkleikalista út frá leikjunum hingað til.
Frakkar, Englendingar og Argentínumenn eru í efstu sætunum eftir öfluga sigra á Senegal, Króatíu og Alsír.
Þar á eftir kemur Þýskaland, eftir 7-1 sigur á Curucao, og heimamenn í Bandaríkjunum, sem unnu sannfærandi sigur á Paragvæ. Noregur er svo í sjötta sæti.
Einhverjar stórar þjóðir ollu nokkrum vonbrigðum í fyrstu umferð. Má þar helst nefna Spán og Portúgal, sem gerðu jafntefli við Grænhöfðaeyjar og Kongó.
Túnis, sem tapaði stórt fyrir Svíum, Panama, sem beið í lægri hlut fyrir fremur lágt skrifuðu liði Gana, og Curucao, sem beið sem fyrr segir afhroð gegn Þjóðverjum, verma neðstu sæti listans, sem sjá má í heild hér að neðan:
1. Frakkland
2. England
3. Argentína
4. Þýskaland
5. Bandaríkin
6. Noregur
7. Kólumbía
8. Marokkó
9. Brasilía
10. Svíþjóð
11. Ástralía
12. Spánn
13. Holland
14. Mexíkó
15. Japan
16. Skotland
17. Grænhöfðaeyjar
18. Belgía
19. Egyptaland
20. Senegal
21. Portúgal
22. Króatía
23. DR Kongó
24. Sviss
25. Nýja-Sjáland
26. Íran
27. Sádi-Arabía
28. Haítí
29. Suður-Kórea
30. Úrúgvæ
31. Tyrkland
32. Austurríki
33. Fílabeinsströndin
34. Gana
35. Alsír
36. Jórdanía
37. Bosnía og Hersegóvína
38. Kanada
39. Írak
40. Ekvador
41. Tékkland
42. Úsbekistan
43. Suður-Afríka
44. Katar
45. Paragvæ
46. Túnis
47. Panama
48. Curacao