Ólga að verða til í herbúðum Portúgals - Systir Ronaldo tekur undir gagnrýni á Bruno

Portúgalska landsliðið hefur verið undir mikilli gagnrýni eftir vonbrigðajafntefli gegn Kongó í fyrsta leik sínum á Heimsmeistaramótinu og nú hefur systir Cristiano Ronaldo kveikt í orðrómi um mögulegt ósætti innan hópsins.
Portúgal gerði aðeins 1-1 jafntefli við Kongó í Houston þrátt fyrir að vera talið eitt af sigurstranglegri liðunum á mótinu. João Neves kom liðinu yfir snemma leiks en Yoan Wissa jafnaði metin rétt fyrir hálfleik.
Eftir leikinn hefur gagnrýni á Cristiano Ronaldo aukist, en hinn 41 árs gamli framherji náði ekki einu skoti á markið og var áfram inn á vellinum allan leikinn.
Nú hefur Katia Aveiro, systir Ronaldo, vakið athygli fyrir að hafa líkað við færslu á Instagram þar sem Bruno Fernandes var harðlega gagnrýndur. Í færslunni var því haldið fram að Fernandes stæði sig betur fyrir Manchester United en portúgalska landsliðið og hann borinn saman við Raphinha hjá Brasilíu.
Atvikið hefur leitt til vangaveltna um spennu innan portúgalska hópsins á sama tíma og liðinu er gert að svara fyrir slaka byrjun á mótinu.
Roberto Martinez, landsliðsþjálfari Portúgals, hefur einnig sætt gagnrýni fyrir að skipta Ronaldo ekki af velli gegn Kongó. Fyrrum enski landsliðsmaðurinn Chris Sutton sagði ákvörðunina „vandræðalega“ og hélt því fram að Martinez væri hræddur við að taka stórstjörnuna af velli.
Portúgal þarf nú á sigri að halda í næsta leik til að styrkja stöðu sína í riðlinum.