Horfa til Tottenham – Ódýrari kostur en Emi Martinez

Juventus heldur áfram leit sinni að nýjum markverði fyrir næsta tímabil og hefur nú beint sjónum sínum að Guglielmo Vicario hjá Tottenham að nýju.
Samkvæmt fréttum frá Ítalíu er Vicario kominn ofarlega á óskalista félagsins, en hann gæti reynst hagkvæmari kostur en Emiliano Martinez hjá Aston Villa. Argentínski landsliðsmarkvörðurinn hefur verið fyrsti kostur Juventus um nokkurt skeið, en viðræður um möguleg félagaskipti hafa gengið hægar en vonast var til.
Juventus hefur þó ekki gefist upp á Martinez og bíður eftir að fá skýrari mynd af því hvaða verðmiða Aston Villa setur á markvörðinn. Martinez er um þessar mundir með argentínska landsliðinu á Heimsmeistaramótinu.
Vicario, sem gekk til liðs við Tottenham árið 2023, er talinn áhugaverður valkostur þar sem launakröfur hans eru lægri en hjá Martinez.
Markvarðamál eru í forgangi hjá Juventus í sumar. Félagið hafði einnig áhuga á Alisson Becker hjá Liverpool, en talið er að brasilíski markvörðurinn verði áfram á Anfield.
Því gæti Vicario orðið næsta stóra markmið Juventus á félagaskiptamarkaðnum.