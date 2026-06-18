Framlenging og dramatík í Grindavík - Þróttur vann Víking

Grindavík/Njarðvík og Þróttur eru komin í undanúrslit Mjólkurbikars kvenna eftir sigra í kvöld.
Þróttur vann Víking Reykjavíkurslag fyrr í kvöld, þar sem María Eva Eyjólfsdóttir gerði eina markið seint í leiknum.
Grindavík/Njarðvík tók á móti Stjörnunni og var betri aðilinn í fyrri hálfleik. Það var þó markalaust eftir hann og gestirnir byrjuðu seinni hálfleik af krafti. Kom Hrefna Jónsdóttir þeim yfir þegar hann var aðeins nokkurra mínútna gamall.
Útlitið var gott fyrir Stjörnuna sem höfðu áfram yfirburði en þegar um tíu mínútur leiks jafnaði Emma Nicole Phillips metin og tryggði heimakonum framlengingu.
Þar var lið Grindavíkur/Njarðvíkur mun öflugra og skoraði Ása Björg Einarsdóttir sigurmarkið.
Liðið mætir Fram í undanúrslitum en Þróttur mætir ÍBV.