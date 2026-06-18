Fær ekki lengri samning vegna gruns um nokkur kynferðisbrot

Thomas Partey verður samningslaus í lok mánaðarins eftir að Villarreal ákvað að bjóða honum ekki nýjan samning, samkvæmt fréttum frá The Athletic.
Miðjumaðurinn gekk til liðs við Villarreal síðasta sumar eftir að hafa yfirgefið Arsenal og lék alls 32 leiki fyrir spænska félagið á nýliðnu tímabili. Þrátt fyrir að hafa verið reglulega í byrjunarliðinu hefur félagið ákveðið að framlengja ekki dvöl hans.
Ástæðan er sú að Partey er ákærður fyrir fjöldan af kynferðisbrotum í Englandi
Partey er nú staddur á Heimsmeistaramótinu með landsliði Gana og undirbýr sig fyrir komandi verkefni þar með þjóð sinni.
Nýlega var honum synjað um vegabréfsáritun til Kanada vegna yfirstandandi lögfræðilegra mála í Bretlandi.
Óvíst er hvar Partey mun leika á næstu leiktíð, en ljóst er að hann verður á höttunum eftir nýju félagi þegar samningur hans við Villarreal rennur út í lok júní.
Partey er 33 ára gamall og hefur á ferlinum leikið meðal annars fyrir Arsenal, Atlético Madrid og Villarreal, auk þess að vera lykilmaður í landsliði Gana um árabil.